SURPRISE NOËL SHOW Espace culturel Armorica Plouguerneau
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2025-12-30 18:00:00
fin : 2025-12-30
2025-12-30
SURPRISE EFFECT
BREAKDANCE / PUBLIC FAMILIAL
Le spectacle Surprise Noël Show est un mélange d’humour,
d’acrobaties, de breakdance et de danse, imprégné de la
magie des fêtes, qui captivera enfants et adultes. En plus de
divertir, ce spectacle transmet des messages inspirants et
motivants. Préparez-vous à passer un moment merveilleux,
rempli de rires, de sourires, dans la magie de Noël.
Sed amañ un abadenn hag a blijo d’ar re vihan koulz ha d’ar
re vras, da geñver Gouelioù Nedeleg. Un abadenn lañsus ha
laouen gant dañserien o koroll, tud ouesk o c’hoari lamm-
choug-e-benn, farserien o lakaat an dud da c’hoarzhin leun
o c’hof. Nedeleg plijadurus ha fromus o c’houlenn ar peoc’h
war an douar evit an dud a volontez va .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
