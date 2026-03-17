Surprise Parti EVE Scène universitaire Le Mans

Surprise Parti

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11

L’ATUM présente sa dernière création Surprise Parti

Surprise Parti

L’histoire (totalement vraie, promis) d’un humoriste en Islande qui se présente aux municipales pour se moquer des promesses politiques… et prend le pouvoir au passage…

Son programme ? Promettre tout et n’importe quoi. Gratuitement. Sans garantie. Comme les autres sauf que lui, il assume.

Ce qui commence comme une blague géante vire à l’expérience démocratique improbable. Entre fêtes de zombies, conseils municipaux sous acide et citoyens qui prennent le micro, la farce devient sérieuse… ou l’inverse.

Une comédie punk, explosive et jubilatoire ?

Venez rire. Ça pourrait devenir un acte citoyen.

ATUM (Association de Théâtre de l’Université du Mans)

Texte Faustine Noguès

Mise en scène Kheireddine Larjam, cie El Ajouad

Dans le cadre des JACES Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur .

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

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English :

ATUM presents its latest creation: Surprise Parti

L’événement Surprise Parti Le Mans a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT72