Surprise partie ! La Comédie du Finistère Brest

Surprise partie ! La Comédie du Finistère Brest jeudi 25 septembre 2025.

Surprise partie !

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 21:00:00

fin : 2025-09-26 22:15:00

Date(s) :

2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28

On choisit ses amis (si on en a), mais on ne choisit pas sa famille !

Tout oppose Franck et Laurent, pourtant ils sont frères.

Laurent est un winner, tout lui réussit. Franck est un looser, et pour couronner le tout, sa femme lui a fait une surprise elle est partie! Pour oublier sa solitude et sa tristesse, il tente de chercher du réconfort auprès de son seul ami Facebook son frère.

En organisant une Surprise-Party exceptionnelle pour son anniversaire, afin de lui changer les idées, Laurent va lui faire rencontrer Camille, une jeune femme imprévisible …

Et comme dans toutes les bonnes comédies, rien ne va se passer comme prévu.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Surprise partie ! Brest a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole