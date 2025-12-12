Surprise Party #14 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Surprise Party #14

Début : 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Envie de découvertes musicales ? Laissez vous surprendre et rendez-vous pour un nouveau concert mystère !

Le principe de la Surprise Party est simple réservez votre place sans savoir qui vous allez voir, et découvrez l’artiste ou le groupe une fois sur scène.

En attendant, pour vous mettre l’eau à la bouche, nous vous donnons quelques indices sur nos réseaux sociaux. Rock énervé, électro planante, rap qui déboîte, chanson groovy ou soul punchy faites vos pronostics !

Sur réservation .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

