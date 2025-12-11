Surprise Party Salle polyvalente Plélauff

Surprise Party

Salle polyvalente 5 Route de Maner per Plélauff Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Prélude au Fest-Noz, la traditionnelle Surprise Party de l’EMDTKB a pour but d’habituer nos jeunes musiciens traditionnels à jouer pour faire danser.

Un partenariat très étroit avec les Cercles Celtiques de Rostrenen et de Saint-Nicolas-du-Pélem s’est tissé ; les jeunes danseurs viennent accompagnés de leurs animateurs.

Un peu une Boum Trad , cet évènement est ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans intéressés.

L’objectif est une rencontre des musiciens et des danseurs mâtinée de langue bretonne grâce aux bénévoles de Raok jeux, apprentissage de pas, de rythmes, présentation d’instrument, goûter… les enfants sont baignés tout l’après-midi dans la culture bretonne !

La Surprise Party 2026 sera en collaboration avec l’association des parents d’élèves de l’école St Georges de Gouarec qui vendront des gâteaux et des boissons afin de financer des activités et sorties scolaires.

Org. EMDTKB .

