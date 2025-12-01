SURPRISES ANIMÉES Médiathèque Le Grand Nord Mayenne
Surprises animées dans l’igloo sur lesquelles souffle l’esprit de Noël…
L’hiver toque à notre porte, venez vous réchauffer dans l’igloo en découvrant une des surprises de Noël, un vrai bonheur !
Dès 4 ans I Gratuit l Réservation conseillée au 02 43 11 19 71 .
Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr
Animated surprises in the igloo, filled with the spirit of Christmas…
Animierte Überraschungen im Iglu, über die der Geist der Weihnacht weht…
Sorprese animate nell’igloo, pieno di spirito natalizio…
Sorpresas animadas en el iglú, llenas del espíritu de la Navidad…
