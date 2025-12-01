SURPRISES ANIMÉES Médiathèque Le Grand Nord Mayenne

SURPRISES ANIMÉES

Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne

Début : 2025-12-26 15:30:00

Surprises animées dans l’igloo sur lesquelles souffle l’esprit de Noël…

L’hiver toque à notre porte, venez vous réchauffer dans l’igloo en découvrant une des surprises de Noël, un vrai bonheur !

Dès 4 ans I Gratuit l Réservation conseillée au 02 43 11 19 71 .

Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr

English :

Animated surprises in the igloo, filled with the spirit of Christmas…

German :

Animierte Überraschungen im Iglu, über die der Geist der Weihnacht weht…

Italiano :

Sorprese animate nell’igloo, pieno di spirito natalizio…

Espanol :

Sorpresas animadas en el iglú, llenas del espíritu de la Navidad…

