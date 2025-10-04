SURPRISES FAMILIALES Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux
SURPRISES FAMILIALES
Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne
Début : 2025-10-04 12:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Mimilit fête ses 30 ans.
Pour fêter un anniversaire, quoi de mieux qu’un goûter ?
Nous vous invitons à venir souffler les 30 bougies avec nous
Tout public .
Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 04 33 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr
English :
Mimilit celebrates its 30th anniversary.
German :
Mimilit feiert sein 30-jähriges Bestehen.
Italiano :
Mimilit festeggia il suo 30° anniversario.
Espanol :
Mimilit celebra su 30 aniversario.
