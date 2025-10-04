SURPRISES FAMILIALES Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux

Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne

Début : 2025-10-04 12:30:00
2025-10-04

Mimilit fête ses 30 ans.
Pour fêter un anniversaire, quoi de mieux qu’un goûter ?
Nous vous invitons à venir souffler les 30 bougies avec nous

Tout public   .

Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 04 33  mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr

English :

Mimilit celebrates its 30th anniversary.

German :

Mimilit feiert sein 30-jähriges Bestehen.

Italiano :

Mimilit festeggia il suo 30° anniversario.

Espanol :

Mimilit celebra su 30 aniversario.

