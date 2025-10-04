SURPRISES FAMILIALES Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne
Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne
Début : 2025-10-04 17:30:00
2025-10-04
Mimilit fête ses 30 ans !
Pour fêter un anniversaire, quoi de mieux qu’un goûter ?
Nous vous invitons à venir souffler les 30 bougies avec nous
tout public .
Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr
English :
Mimilit celebrates its 30th anniversary!
German :
Mimilit feiert seinen 30. Geburtstag!
Italiano :
Mimilit festeggia il suo 30° anniversario!
Espanol :
Mimilit celebra su 30 aniversario
