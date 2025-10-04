SURPRISES FAMILIALES Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne

SURPRISES FAMILIALES Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne samedi 4 octobre 2025.

Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne

Début : 2025-10-04 17:30:00
2025-10-04

Mimilit fête ses 30 ans !
Pour fêter un anniversaire, quoi de mieux qu'un goûter ?
Nous vous invitons à venir souffler les 30 bougies avec nous

tout public   .

Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71  mediatheque@legrandnord.fr

English :

Mimilit celebrates its 30th anniversary!

German :

Mimilit feiert seinen 30. Geburtstag!

Italiano :

Mimilit festeggia il suo 30° anniversario!

Espanol :

Mimilit celebra su 30 aniversario

