Surprises musicales 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou

Surprises musicales

1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Surprise musicale à la Bibliothèque du Finistère à Plonévez-du-Faou le samedi 20 décembre à 11h00.

Les vacances commencent en musique avec l’école, intercommunale de musique Korn Boud

> entrée libre et gratuite, tout public .

1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80

English :

L’événement Surprises musicales Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2025-11-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou