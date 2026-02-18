Surprises poétiques Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Surprises poétiques

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 13:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Comme l’an dernier, l’association Mes Crayons sont bleus est présente à la médiathèque pour célébrer le Printemps des poètes.

Un moment précieux pour partager la poésie sous toutes ses formes, en surprises ludiques et participatives ou en écoute plus intime.

L’association Mes Crayons sont bleus partage les mots de John Keating, le professeur de littérature du Cercle des poètes disparus

On ne lit pas, ni écrit de la poésie, parce que c’est joli. On lit et écrit de la poésie car on fait partie de l’humanité. Et l’humanité est faite de passion. La médecine, le droit, le commerce sont nécessaires pour assurer la vie, mais la poésie, la beauté, la romance, l’amour, c’est pour ça qu’on vit.

Poésie cocooning, Poésie résistance, Poésie liberté force vive déployée,

Poésie des petits riens,

Osons la poésie ! .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Surprises poétiques Guérande a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44