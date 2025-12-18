Au programme

Séance animée par Maurice

Coton, secrétaire de l’Association Atelier André Breton,

poète.

– Le surréalisme dans

l’entre-deux-guerres au XXème siècle : de la révolte à la

révolution, par Gérard Roche, président de l’Association

des amis de Benjamin Péret.

– L’expérience de la FIARI

(Fédération internationale pour un art indépendant) dans les années 1930

par Philomène Troullier, étudiante, autrice

d’un mémoire sur ce thème.

– De la revue Le 14

juillet publiée en 1958, jusqu’au Manifeste des 121, déclaration

sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie, par Jérôme

Duwa, docteur en histoire de l’art contemporain, auteur d’ouvrages sur le

surréalisme et les avant-gardes.

– Les différentes formes

militantes adoptées par les surréalistes pendant Mai 68 et la façon dont le

surréalisme a inspiré des groupes militants par Anne Foucault,

docteure en Histoire de l’art contemporain, autrice de l’ouvrage Histoire

du surréalisme ignoré (Hermann, 2022).

Echange avec le public

En savoir plus

Quand

et comment le Surréalisme s’est-il engagé dans le combat révolutionnaire sur le

terrain de l’action politique, alors qu’il apparaît d’abord comme un mouvement

littéraire et artistique issu de la Première Guerre mondiale, en révolte contre

ses ravages et son absurdité, contre les nationalismes et la pensée

rationaliste ? Défini par André Breton en 1924 tel « un

automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit

verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement

réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé

par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. », le

surréalisme ne laisse

entrevoir aucune intervention sur le plan éthique et politique.

Les

intervenants montreront comment tout au long de son histoire se sont déroulées

les différentes étapes qui ont conduit le groupe surréaliste à suivre à la

lettre, non sans de rudes adversités, la fameuse formule de Breton : « Transformer

le monde, a dit Marx ; changer la vie, a dit Rimbaud » ces deux mots

d’ordre pour nous n’en font qu’un ».

Gérard Roche,

président de l’Association des amis de Benjamin Péret et directeur de publication des Cahiers

Benjamin Péret – 14 numéros parus à ce jour sur

ce poète qui incarne sans doute l’engagement révolutionnaire surréaliste le

plus lumineux –, expliquera de quelle manière, dans la période de l’entre-deux-guerres, le

groupe surréaliste est passé de la révolte à la révolution, en particulier sur

les empreintes de la révolution d’Octobre 1917, mais aussi contre les

idéologies totalitaires du fascisme et nazisme ainsi que du stalinisme.

Les

menaces de guerre, et les désastres certains qui en découleront, poussent les

intellectuels, écrivains, artistes et universitaires, à s’engager pleinement

dans le combat idéologique. Les surréalistes, Breton, Péret, Crevel…, s’y

livreront corps et biens, sans jamais mettre leur art et poésie au service

d’une quelconque propagande.

Philomène

Troullier, jeune autrice

du mémoire de master Défendre un art politique dans la France des années 30,

l’expérience de la section française de la Fédération indépendante pour un art

révolutionnaire indépendant (Fiari) lèvera le voile sur cet épisode trop

méconnu, dans lequel le surréalisme a joué un rôle majeur. Alors qu’en

Allemagne le régime nazi traitait de « dégénéré » l’art des

avant-gardes, la Fiari a cherché à regrouper et entraîner les artistes et

intellectuels révolutionnaires, au sein d’un mouvement antifasciste et

antistalinien, dans le combat politique et existentiel pour l’art indépendant.

Après-guerre, deux ans après son retour d’exil

américain, Breton dit à un meeting parisien : « Ouvrez les

prisons… licenciez l’armée ; je tiens cette injonction pour aussi valable en 1948

qu’en 1925 ». Le surréalisme continue à soutenir l’internationalisme et à revendiquer

la libération de l’esprit, contre les oppressions, le colonialisme, la

bureaucratie stalinienne…, mais il n’apparaît plus guère sur les devants de

la scène culturelle anticapitaliste, occupée par les écrivains et intellectuels

du parti communiste, avec lesquels Breton, Péret et les nouveaux poètes et

artistes venus les rejoindre ne renoueront aucun lien. Découvrant l’œuvre de

Charles Fourier, à

« transformer le monde, changer la vie », Breton ajoute

« et refaire de toutes pièces l’entendement humain ».

La guerre d’Algérie remettra le surréalisme plus en lumière. Jérôme

Duwa, docteur en histoire de l’art contemporain et auteur de nombreux

ouvrages sur le surréalisme et les avant-gardes, se saisira des revues publiées

par les surréalistes ou auxquelles ils participent, en montrant les instruments

qu’ils mettent en œuvre pour peser dans les luttes émancipatrices. Il partira

de la revue antigaulliste et anticolonialiste Le 14 juillet publiée en 1958, dirigée par Jean

Schuster et Dionys Mascolo, pour nous mener jusqu’à la Déclaration sur le

droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie, le 6 septembre 1960, plus

connue sous le nom de Manifeste des 121 intellectuels, universitaires et

artistes, dont bien sûr des surréalistes.

Deux ans après la mort d’André Breton en

1966, avec la révolte des étudiants et lycéens, les manifestations déclenchant les

occupations de leurs établissements, puis celles des usines par les ouvriers et

une grève générale paralysant le pays plusieurs semaines, avec aussi ses

slogans poétiques, Mai 68 sautera aux yeux de beaucoup d’acteurs et

témoins comme une démonstration de l’esprit surréaliste. Anne Foucault,

docteure en histoire de l’art contemporain, autrice de l’ouvrage Histoire du

surréalisme ignoré, portera son regard sur les différentes formes

militantes adoptées par les surréalistes pendant l’effervescence de Mai 68. En

miroir, elle analysera la façon dont le surréalisme a pu inspirer des groupes

militants politiques d’extrême-gauche dans les années qui suivent Mai 68.

En conclusion, un débat avec la salle

trouvera peut-être la bonne formule pour indiquer la route à suivre avec le

surréalisme, et entreprendre la profonde transformation sociale et humaine qu’il

a si ardemment tracée, comme le suggère Jean-Pierre Plisson dans son beau livre

André Breton, le fil rouge des enchantements.

Bibliographie

–

Henri

Béhar, André Breton, le grand indésirable (Classique Garnier 2024)

–

André

Breton/Benjamin Péret, Correspondance, présentée et éditée par Gérard

Roche (Gallimard 2017)

–

Jérôme

Duwa, Front unique, la traversée du surréalisme de Jean-Jacques Lebel

(Les presses du réel / Rhizoméditions 2024)

–

Anne

Foucault, Histoire du surréalisme ignoré (Hermann 2022)

–

Jean-Pierre

Plisson, André Breton, le fil rouge des enchantements (Editions du

travail 2021)

– Association des amis de

Benjamin Péret, Cahiers Benjamin Péret

Organisation

Françoise Py est présidente de l’APRES (association pour la recherche et l’étude du surréalisme). Poète et écrivaine, elle a été maître de conférence en histoire et théories de l’art à l’Université de Paris 8, département d’arts plastiques. Elle a écrit de nombreux articles sur les artistes peintres, sculpteurs et écrivains surréalistes notamment dans la revue numérique Mélusine. Elle organise les rencontres en surréalisme, à la Halle Saint-Pierre, dans le cadre de l’APRES.

Comment, tout au long de son histoire, se sont déroulées les différentes étapes qui ont conduit le groupe surréaliste à suivre à la lettre, non sans de rudes adversités, la fameuse formule de Breton : « Transformer le monde, a dit Marx ; changer la vie, a dit Rimbaud » ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un » ?

Le samedi 10 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/ +33699080263 francoise.py@univ-paris8.fr



