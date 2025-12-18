Surréalisme, art et politique : « transformer le monde, changer la vie » Halle Saint-Pierre Paris
Surréalisme, art et politique : « transformer le monde, changer la vie » Halle Saint-Pierre Paris samedi 10 janvier 2026.
Au programme
Séance animée par Maurice
Coton, secrétaire de l’Association Atelier André Breton,
poète.
– Le surréalisme dans
l’entre-deux-guerres au XXème siècle : de la révolte à la
révolution, par Gérard Roche, président de l’Association
des amis de Benjamin Péret.
– L’expérience de la FIARI
(Fédération internationale pour un art indépendant) dans les années 1930
par Philomène Troullier, étudiante, autrice
d’un mémoire sur ce thème.
– De la revue Le 14
juillet publiée en 1958, jusqu’au Manifeste des 121, déclaration
sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie, par Jérôme
Duwa, docteur en histoire de l’art contemporain, auteur d’ouvrages sur le
surréalisme et les avant-gardes.
– Les différentes formes
militantes adoptées par les surréalistes pendant Mai 68 et la façon dont le
surréalisme a inspiré des groupes militants par Anne Foucault,
docteure en Histoire de l’art contemporain, autrice de l’ouvrage Histoire
du surréalisme ignoré (Hermann, 2022).
Echange avec le public
En savoir plus
Quand
et comment le Surréalisme s’est-il engagé dans le combat révolutionnaire sur le
terrain de l’action politique, alors qu’il apparaît d’abord comme un mouvement
littéraire et artistique issu de la Première Guerre mondiale, en révolte contre
ses ravages et son absurdité, contre les nationalismes et la pensée
rationaliste ? Défini par André Breton en 1924 tel « un
automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement
réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé
par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. », le
surréalisme ne laisse
entrevoir aucune intervention sur le plan éthique et politique.
Les
intervenants montreront comment tout au long de son histoire se sont déroulées
les différentes étapes qui ont conduit le groupe surréaliste à suivre à la
lettre, non sans de rudes adversités, la fameuse formule de Breton : « Transformer
le monde, a dit Marx ; changer la vie, a dit Rimbaud » ces deux mots
d’ordre pour nous n’en font qu’un ».
Gérard Roche,
président de l’Association des amis de Benjamin Péret et directeur de publication des Cahiers
Benjamin Péret – 14 numéros parus à ce jour sur
ce poète qui incarne sans doute l’engagement révolutionnaire surréaliste le
plus lumineux –, expliquera de quelle manière, dans la période de l’entre-deux-guerres, le
groupe surréaliste est passé de la révolte à la révolution, en particulier sur
les empreintes de la révolution d’Octobre 1917, mais aussi contre les
idéologies totalitaires du fascisme et nazisme ainsi que du stalinisme.
Les
menaces de guerre, et les désastres certains qui en découleront, poussent les
intellectuels, écrivains, artistes et universitaires, à s’engager pleinement
dans le combat idéologique. Les surréalistes, Breton, Péret, Crevel…, s’y
livreront corps et biens, sans jamais mettre leur art et poésie au service
d’une quelconque propagande.
Philomène
Troullier, jeune autrice
du mémoire de master Défendre un art politique dans la France des années 30,
l’expérience de la section française de la Fédération indépendante pour un art
révolutionnaire indépendant (Fiari) lèvera le voile sur cet épisode trop
méconnu, dans lequel le surréalisme a joué un rôle majeur. Alors qu’en
Allemagne le régime nazi traitait de « dégénéré » l’art des
avant-gardes, la Fiari a cherché à regrouper et entraîner les artistes et
intellectuels révolutionnaires, au sein d’un mouvement antifasciste et
antistalinien, dans le combat politique et existentiel pour l’art indépendant.
Après-guerre, deux ans après son retour d’exil
américain, Breton dit à un meeting parisien : « Ouvrez les
prisons… licenciez l’armée ; je tiens cette injonction pour aussi valable en 1948
qu’en 1925 ». Le surréalisme continue à soutenir l’internationalisme et à revendiquer
la libération de l’esprit, contre les oppressions, le colonialisme, la
bureaucratie stalinienne…, mais il n’apparaît plus guère sur les devants de
la scène culturelle anticapitaliste, occupée par les écrivains et intellectuels
du parti communiste, avec lesquels Breton, Péret et les nouveaux poètes et
artistes venus les rejoindre ne renoueront aucun lien. Découvrant l’œuvre de
Charles Fourier, à
« transformer le monde, changer la vie », Breton ajoute
« et refaire de toutes pièces l’entendement humain ».
La guerre d’Algérie remettra le surréalisme plus en lumière. Jérôme
Duwa, docteur en histoire de l’art contemporain et auteur de nombreux
ouvrages sur le surréalisme et les avant-gardes, se saisira des revues publiées
par les surréalistes ou auxquelles ils participent, en montrant les instruments
qu’ils mettent en œuvre pour peser dans les luttes émancipatrices. Il partira
de la revue antigaulliste et anticolonialiste Le 14 juillet publiée en 1958, dirigée par Jean
Schuster et Dionys Mascolo, pour nous mener jusqu’à la Déclaration sur le
droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie, le 6 septembre 1960, plus
connue sous le nom de Manifeste des 121 intellectuels, universitaires et
artistes, dont bien sûr des surréalistes.
Deux ans après la mort d’André Breton en
1966, avec la révolte des étudiants et lycéens, les manifestations déclenchant les
occupations de leurs établissements, puis celles des usines par les ouvriers et
une grève générale paralysant le pays plusieurs semaines, avec aussi ses
slogans poétiques, Mai 68 sautera aux yeux de beaucoup d’acteurs et
témoins comme une démonstration de l’esprit surréaliste. Anne Foucault,
docteure en histoire de l’art contemporain, autrice de l’ouvrage Histoire du
surréalisme ignoré, portera son regard sur les différentes formes
militantes adoptées par les surréalistes pendant l’effervescence de Mai 68. En
miroir, elle analysera la façon dont le surréalisme a pu inspirer des groupes
militants politiques d’extrême-gauche dans les années qui suivent Mai 68.
En conclusion, un débat avec la salle
trouvera peut-être la bonne formule pour indiquer la route à suivre avec le
surréalisme, et entreprendre la profonde transformation sociale et humaine qu’il
a si ardemment tracée, comme le suggère Jean-Pierre Plisson dans son beau livre
André Breton, le fil rouge des enchantements.
Bibliographie
–
Henri
Béhar, André Breton, le grand indésirable (Classique Garnier 2024)
–
André
Breton/Benjamin Péret, Correspondance, présentée et éditée par Gérard
Roche (Gallimard 2017)
–
Jérôme
Duwa, Front unique, la traversée du surréalisme de Jean-Jacques Lebel
(Les presses du réel / Rhizoméditions 2024)
–
Anne
Foucault, Histoire du surréalisme ignoré (Hermann 2022)
–
Jean-Pierre
Plisson, André Breton, le fil rouge des enchantements (Editions du
travail 2021)
– Association des amis de
Benjamin Péret, Cahiers Benjamin Péret
Organisation
Françoise Py est présidente de l’APRES (association pour la recherche et l’étude du surréalisme). Poète et écrivaine, elle a été maître de conférence en histoire et théories de l’art à l’Université de Paris 8, département d’arts plastiques. Elle a écrit de nombreux articles sur les artistes peintres, sculpteurs et écrivains surréalistes notamment dans la revue numérique Mélusine. Elle organise les rencontres en surréalisme, à la Halle Saint-Pierre, dans le cadre de l’APRES.

Le samedi 10 janvier 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris
