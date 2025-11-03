Surveillance policière, IA et répression Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

Surveillance policière, IA et répression

Lundi 3 novembre 2025 de 19h à 21h.

Accueil à partir de 18h30. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-03 19:00:00

fin : 2025-11-03 21:00:00

2025-11-03

La surveillance policière entre dans une nouvelle ère avec l’usage de l’intelligence artificielle caméras intelligentes, reconnaissance faciale, algorithmes prédictifs. On nous promet plus de sécurité, mais en réalité, ces outils posent deux problèmes

La question de la surveillance policière, couplée à l’usage de l’intelligence artificielle, constitue aujourd’hui un enjeu central pour nos sociétés. Elle touche à la fois à la sécurité publique, aux libertés individuelles et au fonctionnement même de la démocratie.

Les algorithmes sont souvent impossibles à contrôler qui décide, sur quelles données, avec quelle légitimité ?

Discrimination, parce qu’ils reproduisent et aggravent les biais sociaux erreurs plus fréquentes sur les minorités, ciblage des quartiers populaires, stigmatisation des manifestants.







Au-delà de la technique, c’est une question de démocratie. Une société sous surveillance permanente n’est pas une société libre.

Si nous ne fixons pas collectivement des limites, nous courons le risque de glisser d’un État de droit vers un État policier algorithmique.



Félix Tréguer est chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS et membre depuis 2009 de La Quadrature du Net, une association dédiée à la défense des droits humains dans le contexte d’informatisation.



Ses travaux en recherche-action s’inscrivent au croisement de l’histoire et de la théorie politiques, du droit ou encore de l’étude des médias et des techniques. Elles portent sur l’histoire politique d’Internet et de l’informatique, les pratiques de pouvoir comme la censure ou la surveillance des communications, la gouvernementalité algorithmique de l’espace public et plus généralement sur la transformation numérique de l’État et du champ de la sécurité.



Il a notamment travaillé au Berkman Klein Center for Internet & Society de l’université d’Harvard, au Centre de recherches internationales de Sciences Po, à l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS. Fin 2021, il a été chercheur invité au WZB Berlin Social Science Center. et à l’été 2024, à l’Institut Technologie et Société de Rio de Janeiro. .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Police surveillance is entering a new era with the use of artificial intelligence: smart cameras, facial recognition, predictive algorithms. We are promised greater security, but in reality, these tools pose two problems

German :

Die polizeiliche Überwachung tritt mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in ein neues Zeitalter ein: intelligente Kameras, Gesichtserkennung, prädiktive Algorithmen. Man verspricht uns mehr Sicherheit, aber in Wirklichkeit bringen diese Werkzeuge zwei Probleme mit sich

Italiano :

La sorveglianza della polizia sta entrando in una nuova era con l’uso dell’intelligenza artificiale: telecamere intelligenti, riconoscimento facciale, algoritmi predittivi. Ci viene promessa una maggiore sicurezza, ma in realtà questi strumenti pongono due problemi

Espanol :

La vigilancia policial entra en una nueva era con el uso de la inteligencia artificial: cámaras inteligentes, reconocimiento facial, algoritmos predictivos. Se nos promete una mayor seguridad, pero en realidad estas herramientas plantean dos problemas

