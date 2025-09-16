Survie et cohabitation des langues basque et gasconne à Anglet et Bayonne Centre Culturel Tivoli Anglet

Survie et cohabitation des langues basque et gasconne à Anglet et Bayonne

Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

2025-09-16

Quelle est la place aujourd’hui du gascon à Anglet et à Bayonne ? Et quelle place a-t-on laissée à la pluralité linguistique historique de nos villes ? Peut-on penser un avenir où euskara et gascon cheminent ensemble ? Peut-on envisager des passerelles, des projets éducatifs ou culturels communs ? Cette table ronde alternant euskara et gascon, animée par deux modérateurs bilingues, sera un moment de dialogue, de mémoire et de projection collective.

En partenariat avec le festival Mintzalasai.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

