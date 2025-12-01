Survivre aux fêtes de fin d’année Sidonie et Compagnie Guingamp

Survivre aux fêtes de fin d’année

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 15:30:00

fin : 2025-12-18 16:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Décembre est là avec son lots de festins, de délices… et souvent d’abus.

Comment profiter pleinement sans être malade dès le 2 janvier ? Comment éviter la gastro de début d’année et traverser la période avec un système immunitaire efficace ? Je vous donne mes astuces ! .

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 15 89 46

English :

L’événement Survivre aux fêtes de fin d’année Guingamp a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol