Survivre aux fêtes de fin d’année Sidonie et Compagnie Guingamp

Début : 2025-12-18 15:30:00
fin : 2025-12-18 16:30:00
2025-12-18
Décembre est là avec son lots de festins, de délices… et souvent d’abus.
Comment profiter pleinement sans être malade dès le 2 janvier ? Comment éviter la gastro de début d’année et traverser la période avec un système immunitaire efficace ? Je vous donne mes astuces ! .
Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 15 89 46
