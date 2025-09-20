Survol de Laon et du Laonnois en avion Aéroclub Laon-Chambry Laon

Survol de Laon et du Laonnois en avion Aéroclub Laon-Chambry Laon samedi 20 septembre 2025.

Survol de Laon et du Laonnois en avion 20 et 21 septembre Aéroclub Laon-Chambry Aisne

35 € par personne (durée du vol : environ 20 minutes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez le Laonnois d’en haut, en survolant le Fort de Bruyères, le château de la Bôve et l’abbaye de Vauclair, mais aussi la Caverne du Dragon, le lac de l’Ailette, la ferme d’Hurtebise, la tour de Vaurseine avant de revenir sur Laon pour admirer des airs sa cathédrale et sa citadelle !

Aéroclub Laon-Chambry Rue de Crécy 02000 Laon Laon 02000 Cité des Cheminots Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 23 00 87 »}]

Découvrez le **Laonnois d’en haut**, en survolant le **Fort de Bruyères**, le **château de la Bôve** et l’**abbaye de Vauclair**, mais aussi la **Caverne du Dragon**, le **lac de l’Ailette**, la la !…

Société des 4 Vents