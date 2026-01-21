SUSANA SANTOS SILVA + RYAN KERNOA LE VENT DES SIGNES Toulouse

SUSANA SANTOS SILVA + RYAN KERNOA

LE VENT DES SIGNES 6 Impasse Varsovie Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2026-03-19 19:00:00

Debout sur scène, seule avec sa trompette, emplie de désespoir et d’altruisme, Susana Santos ouvre la porte d’un lieu où la raison ne peut survivre.

Ryan Kernoa façonne Frapper , un solo de guitare où chaque son devient matière, comme une percussion fragile, une vibration résonnant dans l’espace

Comme tous les fleuves se jettent dans la mer, les sons qui s’échappent de la trompette de Susana Santos Silva déferlent avec force, dans un flot continu d’une profonde conscience artistique. La source de cet art, c’est la vie. La raison, inconnue. Le résultat, un moment d’ouverture, de magie.

Chez Ryan Kernoa guitare répétitions et variations s’entrelacent, transforment la perception du temps en un mouvement insaisissable. 8 .

English :

Standing alone on stage with her trumpet, full of despair and altruism, Susana Santos opens the door to a place where reason cannot survive.

Ryan Kernoa shapes Frapper , a guitar solo in which every sound becomes matter, like a fragile percussion, a vibration resonating in space

