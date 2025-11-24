Suscitez des vocations à l’international ! Ainterexpo Bourg-en-Bresse

Suscitez des vocations à l’international ! Lundi 24 novembre, 16h00 Ainterexpo Ain

Atelier participatif et collaboratif animé par les conseillers d’entreprise de la CCI de l’Ain et la Direction régionale des douanes et droits indirects d’Annecy.

Cet atelier, qui aura pour but de susciter des vocations à l’international chez les étudiants, sera suivi d’un forum : « Quand la géopolitique s’invite dans les relations commerciales à l’export », qui s’articulera autour de 3 temps forts :

Présentation conjointe de l’Observatoire Économique de la CCI de l’Ain et de la Direction régionale des douanes et droits indirects d’Annecy : L’Ain à l’international : actualités import / export et tendances,

Table-ronde « L’export dans l’Ain : comment sortir du cadre ? ». Avec le témoignages d’entreprises de l’Ain

Conférence de Pascal Boniface : comment les tensions géopolitiques remodèlent les relations commerciales ?

Présentation à des étudiants, avec la présence des douanes, des métiers, des opportunités de carrières… en lien avec l’international. Export Douanes