Sushi Party ! Atelier cuisine Cloyes-les-Trois-Rivières

Sushi Party ! Atelier cuisine
Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Début : 2025-12-12 18:30:00
Atelier de cuisine japonaise autour des sushis, dans une ambiance familiale et festive, animé par Makiko Kawai.
Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
English :
Japanese sushi cooking workshop, in a festive family atmosphere, hosted by Makiko Kawai.
German :
Japanischer Kochworkshop rund um Sushi, in einer familiären und festlichen Atmosphäre, geleitet von Makiko Kawai.
Italiano :
Un laboratorio di cucina giapponese sul sushi in un’atmosfera familiare e festosa, guidato da Makiko Kawai.
Espanol :
Un taller de cocina japonesa de sushi en un ambiente festivo y familiar, dirigido por Makiko Kawai.
