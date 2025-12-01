Sushi Party ! Atelier cuisine Cloyes-les-Trois-Rivières

Sushi Party ! Atelier cuisine

Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Atelier de cuisine japonaise autour des sushis, dans une ambiance familiale et festive, animé par Makiko Kawai.

Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

English :

Japanese sushi cooking workshop, in a festive family atmosphere, hosted by Makiko Kawai.

German :

Japanischer Kochworkshop rund um Sushi, in einer familiären und festlichen Atmosphäre, geleitet von Makiko Kawai.

Italiano :

Un laboratorio di cucina giapponese sul sushi in un’atmosfera familiare e festosa, guidato da Makiko Kawai.

Espanol :

Un taller de cocina japonesa de sushi en un ambiente festivo y familiar, dirigido por Makiko Kawai.

