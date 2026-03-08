Suspects Van Gogh, tricksters & co Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Suspects Van Gogh, tricksters & co

Du 22/05 au 18/10/2026 tous les jours de 10h à 18h.

Dernière entrée 17h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

la Fondation Vincent van Gogh Arles présente SUSPECTS Van Gogh, Tricksters & Co. , une exposition consacrée aux artistes qui, à la suite de Van Gogh, ont choisi la dissidence plutôt que la conformité, l’excès plutôt que la mesure.

Inspirée de la figure anthropologique du trickster — personnage moqueur et subversif présent dans les mythes de toutes les civilisations — l’exposition rassemble les œuvres de 32 artistes perturbateurs. Ils et elles permettent à l’art de remplir l’une de ses fonctions majeures dans notre société moderne mettre en turbulence les convictions, rejouer ce qui paraît acquis, élargir notre champ de conscience, faire exploser les conventions. Leur attitude, telle qu’elle perdure de la fin du XXe siècle à aujourd’hui, est au cœur de cette exposition. .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org

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English :

The Fondation Vincent van Gogh Arles presents SUSPECTS Van Gogh, Tricksters & Co. , an exhibition devoted to artists who, following Van Gogh, chose dissent over conformity, excess over moderation.

L’événement Suspects Van Gogh, tricksters & co Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles