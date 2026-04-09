Susurre Festival – Festival de podcast, média de l’intime et de l’engagement La Gaîté Lyrique Paris

Un festival “fait maison” pour célébrer le podcast, ce média de l’intime et de l’engagement dont se saisissent des voix singulières pour s’emparer des grandes questions de notre époque et permettre à d’autres de mieux la comprendre.

La santé mentale, omniprésente dans le podcast, en sera une verticale éditoriale forte. Un espace-temps à la fois refuge et ouvert sur notre monde, à l’image de ce qu’est le podcast.

Le podcast comme refuge et comme fenêtre sur le monde : une plongée sensible au cœur des récits de santé mentale.

Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

gratuit

certaines sessions sur réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-27T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Gaîté Lyrique Gaîté Lyrique 3bis rue Papin 75003 Paris

https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/susurre-festival/



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