Susurre Festival – Festival de podcast, média de l’intime et de l’engagement La Gaîté Lyrique Paris
Susurre Festival – Festival de podcast, média de l’intime et de l’engagement La Gaîté Lyrique Paris samedi 25 avril 2026.
Un festival “fait maison” pour célébrer le podcast, ce média de l’intime et de l’engagement dont se saisissent des voix singulières pour s’emparer des grandes questions de notre époque et permettre à d’autres de mieux la comprendre.
La santé mentale, omniprésente dans le podcast, en sera une verticale éditoriale forte. Un espace-temps à la fois refuge et ouvert sur notre monde, à l’image de ce qu’est le podcast.
Le podcast comme refuge et comme fenêtre sur le monde : une plongée sensible au cœur des récits de santé mentale.
Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
gratuit
certaines sessions sur réservation
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-27T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Gaîté Lyrique Gaîté Lyrique 3bis rue Papin 75003 Paris
https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/susurre-festival/
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