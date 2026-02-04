Suzan Köcher’s Suprafon • Namakis • Sub/City SUPERSONIC Paris

SUZAN KÖCHER’S SUPRAFON (22h00)

(Psych pop – Allemagne)

Suprafon, le groupe de Suzan Köcher, mélange harmonieusement psychédélisme, dream pop, krautrock, disco, influences des années 60, desert americana et éléments évocateurs de bandes originales de films. Leur son hypnotique leur a valu les éloges du public lors de festivals tels que le Traumzeit Festival, le Reeperbahn Festival, l’Orange Blossom Special et le Burg Herzberg Festival, et leur a permis de décrocher une place très convoitée au SXSW à Austin, au Texas, et au WDR Rockpalast. Leur nouvel album est sorti en octobre 2024 chez Unique Records.

https://suzankoecher.bandcamp.com/

NAMAKIS (21h00)

(Infos à venir!)

SUB/CITY (20h00)

(Pop rock – Paris, FR)

Avec un son qui voyage entre Paris et Brighton, voici SUBCITY ! Le groupe francilien, qui délivre une pop soignée et authentique, publie son nouvel album. Aux multiples influences (brit rock, trip-hop, rock indépendant), SUBCITY offre, à travers ses albums, des morceaux variés, tout en s’étant forgé un son bien à lui.

https://subcityparis.bandcamp.com/music

———————————

Mercredi 18 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Melody’s Echo Chamber, Cate Le Bon & Laetitia Sadier

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-19T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T19:00:00+02:00_2026-03-18T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3VkNxN2Sw https://fb.me/e/3VkNxN2Sw



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

