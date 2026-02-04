Suzan Köcher’s Suprafon • Namakis • Sub/City SUPERSONIC Paris
Suzan Köcher’s Suprafon • Namakis • Sub/City SUPERSONIC Paris mercredi 18 mars 2026.
SUZAN KÖCHER’S SUPRAFON (22h00)
(Psych pop – Allemagne)
Suprafon, le groupe de Suzan Köcher, mélange harmonieusement psychédélisme, dream pop, krautrock, disco, influences des années 60, desert americana et éléments évocateurs de bandes originales de films. Leur son hypnotique leur a valu les éloges du public lors de festivals tels que le Traumzeit Festival, le Reeperbahn Festival, l’Orange Blossom Special et le Burg Herzberg Festival, et leur a permis de décrocher une place très convoitée au SXSW à Austin, au Texas, et au WDR Rockpalast. Leur nouvel album est sorti en octobre 2024 chez Unique Records.
https://suzankoecher.bandcamp.com/
NAMAKIS (21h00)
(Infos à venir!)
SUB/CITY (20h00)
(Pop rock – Paris, FR)
Avec un son qui voyage entre Paris et Brighton, voici SUBCITY ! Le groupe francilien, qui délivre une pop soignée et authentique, publie son nouvel album. Aux multiples influences (brit rock, trip-hop, rock indépendant), SUBCITY offre, à travers ses albums, des morceaux variés, tout en s’étant forgé un son bien à lui.
https://subcityparis.bandcamp.com/music
———————————
Mercredi 18 Mars 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
———————————
SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Melody’s Echo Chamber, Cate Le Bon & Laetitia Sadier
Le mercredi 18 mars 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
