SUZANE 1ERE PARTIE – SUZANE 1RE PARTIE – LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours

SUZANE 1ERE PARTIE – SUZANE 1RE PARTIE Début : 2026-01-29 à 19:30. Tarif : – euros.

Suzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums Toï Toï et Caméo , l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026.

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37