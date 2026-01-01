Suzane Concert / Complet Club Carène Brest
L’artiste a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums Toï Toï et Caméo , l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026.
Informations pratiques
Ce concert affiche désormais complet, rendez-vous sur la bourse aux billets officielle pour vous procurer des places.
Ouverture des portes à 19h30.
Fermeture des portes à 00h00. .
Club Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00
