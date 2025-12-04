Suzane La Vapeur Dijon
Suzane La Vapeur Dijon jeudi 4 décembre 2025.
Suzane
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 31 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Suzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums Toï Toï et Caméo, l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Suzane
German : Suzane
Italiano :
Espanol :
L’événement Suzane Dijon a été mis à jour le 2025-05-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)