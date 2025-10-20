Suzane + Hugo Ostro Salle de Spectacle Les Cigales Luxey
Suzane + Hugo Ostro
Salle de Spectacle Les Cigales 273 rue des écoles Luxey Landes
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Hugo Ostro
Lauréat du XL TOUR 2024, Hugo Ostro sillonne depuis quelques années les scènes landaises avec son EP délicat et vaporeux, Turbulences. Invité à plusieurs reprises sous les pins luxois, il nous embarque une nouvelle fois dans sa pop aérienne et mélancolique.
Suzane
Aux Cigales, elle défendra son nouvel opus foisonnant de morceaux engagés et vibrants. Militante dans l’âme, sa plume ciselée et ses prestations scéniques bouillonnantes servent les grandes causes qu’elle défend au quotidien. Alors, préparez-vous, l’énergie de Suzane est contagieuse et la (re)découvrir en live… un véritable exutoire ! .
Salle de Spectacle Les Cigales 273 rue des écoles Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 05 14 info@musicalarue.com
