Suzane + Hugo Ostro Salle de Spectacle Les Cigales Luxey samedi 21 février 2026.

Salle de Spectacle Les Cigales 273 rue des écoles Luxey Landes

Tarif : 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Hugo Ostro

Lauréat du XL TOUR 2024, Hugo Ostro sillonne depuis quelques années les scènes landaises avec son EP délicat et vaporeux, Turbulences. Invité à plusieurs reprises sous les pins luxois, il nous embarque une nouvelle fois dans sa pop aérienne et mélancolique.

Suzane

Aux Cigales, elle défendra son nouvel opus foisonnant de morceaux engagés et vibrants. Militante dans l’âme, sa plume ciselée et ses prestations scéniques bouillonnantes servent les grandes causes qu’elle défend au quotidien. Alors, préparez-vous, l’énergie de Suzane est contagieuse et la (re)découvrir en live… un véritable exutoire ! .

Salle de Spectacle Les Cigales 273 rue des écoles Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 05 14 info@musicalarue.com

