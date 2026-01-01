Suzane Joué-lès-Tours

Suzane

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2026-01-29 19:30:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Suzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums Toï Toï et Caméo , l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026.

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Suzane has conquered audiences with her boundless energy, outstanding stage performances and engaging lyrics. After making her mark with her albums Toï Toï and Caméo , the multi-faceted artist is announcing a return to the limelight with a 2025-2026 tour.

