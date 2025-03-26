SUZANE – LA CARTONNERIE Reims

SUZANE Début : 2025-12-11 à 20:00. Tarif : – euros.

L’électro au corpsFigure incontournable de la nouvelle scène chanson-électro, Suzane s’est imposée avec ses textes engagés et ses performances scéniques percutantes. Après les succès de Toï Toï et Caméo, la chanteuse annonce son retour avec une nouvelle tournée. Autrice-compositrice-interprète à l’énergie débordante, Suzane se définit comme une « conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro » et impressionne avec ses textes ciselés et ses mélodies imparables. Forte d’une solide formation en danse classique, elle allie précision chorégraphique et intensité musicale dans des concerts où chaque titre résonne avec une puissance fédératrice. En quelques années elle a écumé les scènes des festivals, cumulé des millions d’écoutes et des clips visionnés des dizaines de millions de fois. Révélation scène en 2020, elle s’est retrouvée en nomination comme Artiste féminine aux côtés de Pomme (qui l’a remporté) et d’Aya Nakamura. Suzane chante son époque avec une énergie fédératrice et émouvante à souhait. Des titres immédiats, des thèmes universels et engagés… Suzane poursuit son ascension dans la même veine électropop sophistiquée et dansante.

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51