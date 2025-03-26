SUZANE – LA RODIA Besancon
SUZANE – LA RODIA Besancon vendredi 12 décembre 2025.
SUZANE Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.
LEBRUITQUIPENSE PRÉSENTE EN ACCORD AVEC W LIVE : SUZANESuzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums Toï Toï et Caméo , l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026.
LA RODIA 4 AVENUE DE CHARDONNET 25000 Besancon 25