SUZANE – L’AERONEF Lille

SUZANE Début : 2025-12-10 à 20:00. Tarif : – euros.

W SPECTACLE PRÉSENTE : SUZANESuzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums Toï Toï et Caméo , l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026.

L’AERONEF AVENUE WILLY BRANDT 59777 Lille 59