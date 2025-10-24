SUZANE – LE CEPAC SILO Marseille

SUZANE Début : 2026-03-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Le Festival Avec le Temps (V-R-22-011598/ 012341) présente en accord avec W Spectacle :SUZANESuzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums Toï Toï et Caméo , l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13