SUZANE – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes vendredi 5 décembre 2025.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : SUZANESuzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums « Toï Toï » et « Caméo », l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30