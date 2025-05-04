Suzane en concert + première partie Caen

Suzane en concert + première partie

9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30 23:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Suzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés.

Après avoir marqué les esprits avec ses albums Toï Toï et Caméo , l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025–2026.

9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : Suzane en concert + première partie

Suzane has won over audiences with her boundless energy, outstanding stage performances and engaging lyrics.

After making her mark with her albums Toï Toï and Caméo , the multi-faceted artist is announcing a return to the limelight with a 2025?2026 tour.

German : Suzane en concert + première partie

Suzane eroberte das Publikum mit ihrer unbändigen Energie, ihren bemerkenswerten Bühnenauftritten und ihren engagierten Texten.

Nachdem sie mit ihren Alben Toï Toï und Cameo einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, kündigt die facettenreiche Künstlerin eine Rückkehr ins Rampenlicht mit einer Tournee 2025?2026 an.

Italiano :

Suzane ha conquistato il pubblico con la sua sconfinata energia, le sue eccezionali performance sul palco e i suoi testi coinvolgenti.

Dopo aver lasciato il segno con gli album Toï Toï e Caméo , la poliedrica artista annuncia il suo ritorno alla ribalta con un tour nel 2025-2026.

Espanol :

Suzane ha conquistado al público con su energía desbordante, sus extraordinarias interpretaciones escénicas y sus letras cautivadoras.

Tras dejar huella con sus álbumes Toï Toï y Caméo , la polifacética artista anuncia su regreso a los escenarios con una gira entre 2025 y 2026.

