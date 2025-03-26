SUZANE – SUZANE 1 ERE PARTIE – LA CARENE Brest

SUZANE – SUZANE 1 ERE PARTIE Début : 2026-01-30 à 19:30. Tarif : – euros.

Regie-Scene et La Carène en accord avec W Spectacles présentent : SUZANE 1 ere partie Suzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums Toï Toï et Caméo , l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026. Rendez-vous à La Carène – Brest le 30 janvier 2026 !

LA CARENE 30 RUE JEAN MARIE LE BRIS 29200 Brest 29