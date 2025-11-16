Suzanna Klintcharova, harpe Église Saint-Merry Paris

Suzanna Klintcharova

Concertiste internationale, Suzanna Klintcharova se produit en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Proche Orient.

Soliste de grands orchestres tels que : Tokyo Metropolitan Orchestra, l’Orchestre National de Belgique, Sofia Philharmonic Orchestra, San Francisco Chamber Orchestra, l’Orchestre Provence-Alpes-Côte d’Azur, Antwerpen Philharmonic, Sofia Radio and TV Orchestra, National Orchestra of the Philippines, Antwerp Chamber Orchestra, Sofia Soloists, Kansai Philharmonic–Osaka, Bach Collegium, l’Orchestre de Liège… elle est appréciée pour son talent comme pour son vaste répertoire Déjà à son vingtième album, le nombre de ses enregistrements augmente régulièrement, ses disques sont édités à travers le monde. Une partie importante de son répertoire est enregistrée et diffusée par des chaînes Radio et TV, de même que des interviews et des courts métrages. Certains font partie des archives de la Bibliothèque Nationale de France et de l’Institut National de l’Audiovisuel français, comme de la prestigieuse ‘´Library of Congress’´à Washington. Les récitals annuels au Carnegie Hall, sont l’occasion pour Suzanna Klintcharova de faire connaître ses nouveaux enregistrements.

Attentive à la musique contemporaine elle suscite la création de nombreuses pièces importantes pour harpe, dont certaines lui sont spécialement dédiées.

Son intérêt pour l’improvisation et le jazz contemporain s’accomplira dans sa rencontre avec Steve Lacy, saxophoniste et compositeur de renommée mondiale.

Elle est membre du CDMC à Paris

Née à Sofia, Suzanna Klintcharova vit à Paris et à New York.

Pendant ses brillantes études au Conservatoire National Supérieur de Sofia, et au Conservatoire Royal de Bruxelles avec Susanna Mildonian, elle se spécialise en musique française auprès de Pierre Jamet à Paris. Elle devient lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux. Parallèlement à sa carrière de concertiste elle accorde une grande importance à l’enseignement de la harpe. Ainsi certains de ses élèves occupent déjà des postes dans des grands orchestres et des écoles de musique à travers le monde. Elle enseigne au Conservatoire de Neuilly sur Seine. Elle est Directeur de thèse à la NBU, ou elle dispense des master classes depuis 2011. En 2017 elle est nommée Professor Honoris Causa.

Suzanna Klintcharova se consacre aussi à la recherche et à la transcription de pièces pour son instrument. Membre du jury de concours les plus prestigieux , elle donne régulièrement des cours d’interprétation en Europe et aux Etats-Unis.

Le projet pédagogique qu’elle conçoit pour la Mairie de Paris est appliqué pendant dix ans.

Suzanna Klintcharova est Présidente de l’Association ArtFusion à Paris.

L’envol – Les plus belles œuvres pour la harpe.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris