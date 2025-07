Suzanne Driquert « Paysages intérieurs » Préau des Arts Nyons

Suzanne Driquert « Paysages intérieurs » Préau des Arts Nyons vendredi 4 juillet 2025.

Suzanne Driquert « Paysages intérieurs »

Préau des Arts 8 rue Toesca Nyons Drôme

Début : 2025-07-04 10:30:00

fin : 2025-07-10 19:00:00

2025-07-04

Exposition de Suzanne Driquert (techniques mixtes). Après 20 ans de peinture à l’huile, elle trouve son mode d’expression à travers les collages, papiers de soie, acrylique, pastels, un travail intérieur non formel se révèle.

Préau des Arts 8 rue Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 27 82 96

English :

Suzanne Driquert exhibition (mixed media). After 20 years of oil painting, she finds her mode of expression in collage, tissue paper, acrylics and pastels, revealing a non-formal inner work.

German :

Ausstellung von Suzanne Driquert (gemischte Techniken). Nach 20 Jahren Ölmalerei findet sie ihre Ausdrucksweise durch Collagen, Seidenpapier, Acryl, Pastellkreide, eine innere nicht-formale Arbeit offenbart sich.

Italiano :

Mostra di Suzanne Driquert (tecniche miste). Dopo 20 anni di pittura a olio, Suzanne Driquert ha trovato il suo modo di esprimersi attraverso il collage, la carta di seta, gli acrilici e i pastelli, rivelando un lavoro interiore non formale.

Espanol :

Exposición de Suzanne Driquert (técnicas mixtas). Tras 20 años pintando al óleo, Suzanne Driquert ha encontrado su propia manera de expresarse a través del collage, el papel de seda, los acrílicos y los pasteles, revelando una obra interior no formal.

