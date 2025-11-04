Suzanne une histoire du cirque L’Association du Vide Amiens

Amiens

2025-11-04 19:30:00

2025-11-04 2025-11-05

Suzanne une histoire du cirque est un ciné-spectacle sur la rencontre d’une voltigeuse de cirque des années 1950.

Suzanne Marcaillou, qui a 90 ans aujourd’hui, a transmis à Anna Tauber son histoire restée jusqu’ici dans l’oubli. À travers les images et les sons capturés, se raconte son histoire, et la drôle d’enquête menée pour reconstituer son numéro avec son regard et des artistes de cirque d’aujourd’hui. Il sera question d’oubli, de mémoire, d’histoires dans l’Histoire, de liens qui nous unissent entre générations, du risque, de la mort (et donc inévitablement de la vie).

C’est une conférence, un film, un spectacle. Ce n’est ni l’un ni l’autre, et peut-être tout ça à la fois. Et surtout une très belle émotion.

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Suzanne une histoire du cirque is a cine-show about a circus acrobat from the 1950s.

Suzanne Marcaillou, who is 90 years old today, has passed on to Anna Tauber her story, which until now has remained a mystery Anna Tauber with her story, so far forgotten. Through the images and sounds captured, her story is told, and the right to investigate is reconstructed through her eyes and the eyes of today?s circus artists. It will be a question of forgetting, of memory, of stories within history, of the ties that bind us together, of risk, of death (and therefore, inevitably, of life).

It’s a conference, a film, a show. It is neither, and perhaps all at once. And above all, it’s a wonderful emotion.

German :

Suzanne: une histoire du cirque ist ein Filmspektakel über die Begegnung einer Zirkusvoltigiererin aus den 1950er Jahren.

Suzanne Marcaillou, die heute 90 Jahre alt ist, hat Anna Tauber die Geschichte von Suzanne Marcaillou erzählt Anna Tauber ihre Geschichte, die bis heute in Vergessenheit geraten ist. Anhand der aufgenommenen Bilder und Töne wird ihre Geschichte erzählt, und die Ermittlungsarbeit, die durchgeführt wurde, um ihren Körper mit ihrem Blick und heutigen Zirkusartisten zu rekonstruieren. Es geht um Vergessen, Erinnerung, Geschichten in der Geschichte, Verbindungen zwischen Generationen, Risiko, Tod (und damit unweigerlich auch um das Leben).

Es ist eine Konferenz, ein Film, eine Aufführung. Es ist weder das eine noch das andere, und vielleicht ist es alles auf einmal. Vor allem aber ist es eine sehr schöne Emotion.

Italiano :

Suzanne une histoire du cirque è uno spettacolo cinematografico su un’acrobata del circo degli anni Cinquanta.

Suzanne Marcaillou, che oggi compie 90 anni, ha trasmesso ad Anna Tauber la sua storia, fino ad allora dimenticata Anna Tauber con la sua storia, finora dimenticata. Attraverso le immagini e i suoni catturati, viene raccontata la sua storia e l’indagine diretta a ricostruire il suo numero attraverso i suoi occhi e gli occhi degli artisti circensi di oggi. Parleremo di oblio, di memoria, di storie nella storia, dei legami che ci uniscono come generazioni, del rischio, della morte (e inevitabilmente della vita).

È una conferenza, un film, uno spettacolo. Non è nessuna delle due cose, e forse tutte insieme. E, soprattutto, un film molto bello.

Espanol :

Suzanne une histoire du cirque es un espectáculo cinematográfico sobre una acróbata de circo de los años cincuenta.

Suzanne Marcaillou, que hoy cumple 90 años, transmitió a Anna Tauber su historia, hasta entonces olvidada Anna Tauber con su historia, hasta entonces olvidada. A través de las imágenes y los sonidos captados, se cuenta su historia y se lleva a cabo una investigación directa para reconstruir su nume?ro a través de sus ojos y de los ojos de los artistas de circo de hoy. Hablaremos del olvido, de la memoria, de los relatos dentro de la historia, de los lazos que nos unen como generaciones, del riesgo, de la muerte (e inevitablemente de la vida).

Es una conferencia, una película, un espectáculo. No es ni lo uno ni lo otro, y quizás todo a la vez. Y, sobre todo, una película muy hermosa.

