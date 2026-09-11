Suzanne : une histoire du cirque Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

Suzanne : une histoire du cirque

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15 21:20:00

Date(s) :

2026-10-15

Par un heureux hasard, Anna Tauber fait la connaissance de Suzanne Marcaillou à Toulouse en 2017. Dans les années 50, Suzanne et Roger formaient un duo de cadre aérien à 10 mètres de haut sans filet : Les Antinoüs. Ils tournaient dans le monde entier.

Anna voit dans cette rencontre l’urgence de garder une trace, vivante et accessible, de cette mémoire captivante.

Dans une adresse directe aux spectateurs, la metteuse scène précise son positionnement : une enquête documentaire sur l’épopée et les envols de Suzanne, un portrait pudique de l’incroyable voltigeuse du duo. Le récit à la première personne est profond et bouleversant. Entre investigations, interviews et rebondissements, il nous plonge dans sa quête ultime : réactiver le numéro de Suzanne et Roger, un show emblématique du cirque traditionnel “de la grande époque”, où l’existence ne tient qu’à un fil.

En racontant Suzanne et en tirant de l’oubli son numéro fétiche, Anna cherche ce qui résiste au passage des années et fait surgir des moments rares d’incandescence et de pure grâce. .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

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L’événement Suzanne : une histoire du cirque Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX