Suzanne Valadon Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Suzanne Valadon

Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

En écho à la Journée internationale des droits des femmes, la professeure d’arts visuels et maître de conférences Sophie Limare retrace le parcours de Suzanne Valadon, artiste qui, malgré la précarité et

l’absence de soutien, s’est imposée comme peintre et dessinatrice reconnue. Une invitation à redécouvrir cette artiste pour elle-même, au-delà de la muse, du modèle ou de la mère d’Utrillo.

Auditorium | ados/adultes, réservation conseillée .

Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Suzanne Valadon

L’événement Suzanne Valadon Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Mont-de-Marsan