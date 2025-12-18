SUZANNE VEGA + 1ÈRE PARTIE El Mediator Perpignan

SUZANNE VEGA + 1ÈRE PARTIE

El Mediator Avenue du Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28.8 – 28.8 – 32

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Au Mediator, Largement considérée comme l’une des plus grandes auteures-compositrices de sa génération, Suzanne Vega s’est imposée comme une figure de proue du renouveau folk du début des années 1980.

El Mediator Avenue du Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org

English :

At Mediator, widely regarded as one of the greatest singer-songwriters of her generation, Suzanne Vega established herself as a leading figure in the folk revival of the early 1980s.

