Suzanne Vega – Flying with Angels Tour 2026 Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 20:00 –

Gratuit : non 55 € 55 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/suzanne-vega.html Tout public

Concert Largement considérée comme l’une des plus grandes auteures-compositrices de sa génération, Suzanne Vega s’est imposée comme une figure de proue du renouveau folk du début des années 1980. Elle revient en France pour une tournée exceptionnelle en mars 2026 avec un spectacle qui couvrira l’ensemble de sa carrière et comprendra ses chansons cultes : « Tom’s Diner », « Luka » et bien d’autres, ainsi que des morceaux tirés de son nouvel album « Flying with Angels » (sorti en mai 2025), qualifié par Rolling Stone de « riche, surprenant… et réussi ».Ce nouvel opus, premier album de l’artiste depuis onze ans, est produit par Gerry Leonard, collaborateur et guitariste de longue date, réputé pour ses travaux avec David Bowie ou encore Rufus Wainwright. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/suzanne-vega.html