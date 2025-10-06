SUZANNE VEGA – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix
SUZANNE VEGA – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix mardi 17 mars 2026.
SUZANNE VEGA Début : 2026-03-17 à 20:00. Tarif : – euros.
COLISEE ROUBAIX – TR. PUBLIC PRÉSENTE : SUZANNE VEGAVéritable conteuse d’histoires poétiques, Suzanne Vega brille toujours de mille feux. Celle qui a envahi les ondes à lafin des années 80 reste fidèle à elle-même : sa sincérité habite ses compositions, laissant la mélancolie déambulerlibrement entre les buildings de New York
LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59