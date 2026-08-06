Informations pratiques

Vibraye

Suzanne

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 15:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Suzanne, c’est notre grand-mère. Aujourd’hui, elle a cent ans. Suzanne, c’est aussi la vie de beaucoup de femmes qui ont traversé le siècle. Nous allons vous raconter son histoire, mais aussi celle de la société française, avec ses bouleversements, ses mutations et ses anecdotes.

Suzanne, c’est notre grand-mère. Aujourd’hui, elle a cent ans.

Suzanne, c’est aussi la vie de beaucoup de femmes qui ont traversé le siècle.

Nous allons vous raconter son histoire, mais aussi celle de la société française, avec ses bouleversements, ses mutations et ses anecdotes.

Dans l’ordre chronologique, en partant des années vingt, nous allons évoquer sa vie en parallèle à l’évolution sociétale.

Une suite de scènes rythmées, ponctuées d’humour, qui vont s’enchaîner pour dérouler l’histoire d’un siècle mouvementé et plein de surprises les années folles, les zoos humains, les premiers congés payés, la décolonisation, les droits des femmes, les élections et bien d’autres sujets de 1923 à 2026.

Par la compagnie Tétrofort

Avec Pascal Gautelier et Hélène Arthuis .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Suzanne is our grandmother. Today, she is 100 years old. Suzanne also represents the lives of many women who have lived through the past century. We’re going to tell you her story, but also the story of French society, with all its upheavals, changes, and anecdotes.

L’événement Suzanne Vibraye a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de Vibraye