Suzette fait sa nocturne 10 rue du château d’eau 86530 Naintré Naintré samedi 6 septembre 2025.

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Marché semi-nocturne, une soirée festive, artisanale et locale à ne pas manquer, organisée par Amanda de Gourmandises de Fleurs.

Vendredi 6 septembre 2025, de 17h à 23h, au 10 rue du château d’eau à Naintré (86530)

Nous vous attendons nombreux à notre 1ère édition de notre marché semi nocturne avec au programme

de nombreux stands de créateurs passionnés et d’artisans d’art bijoux, déco, céramiques, fleurs, cosmétiques naturels, créations textiles, gourmandises artisanales, miel et bien d’autres surprises !

de la musique live pour ambiance festive !

des gourmandises et douceurs locales gâteaux maison, douceurs sucrées, produits du terroir… Du sucré au salé, il y en aura pour tous les goûts !

Infos pratiques Gratuit, tout public, parking à proximité, restauration et boissons sur place, pas de WC sur place. .

