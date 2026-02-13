Suzette project, Théâtre Michel Humbert, Langres

Suzette project Samedi 14 mars, 15h00 Théâtre Michel Humbert Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Début : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T15:50:00+01:00

Fin : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T15:50:00+01:00

Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves d’aventures et font des plans sur la comète. Mais tout bascule le jour où on vole et déchire en mille morceaux le poème que Suzanne avait écrit pour ses deux mamans. Elle se lance alors dans une grande cyber-enquête qui deviendra le Suzette Project.

Un spectacle qui interroge la vision de la famille et de ses différents modèles.

Théâtre Michel Humbert 55 Rue Diderot, 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 86 86 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tintamars.com »}]

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savanes, a une maman et une mamoune. Suzanne a aussi une best friend forever, Alice, dont les parents sont divorcés. Tout public / Famille Théâtre

©Suzette-Project