Suz’Halloween Gare de la Suzanne Bar-le-Duc samedi 25 octobre 2025.
Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 17:00:00
Venez frissonner à la Gare du Varinot pour Halloween !
Différentes animations sont au programme, informations à venir…Tout public
Gare de la Suzanne 29 Chemin du Varinot
Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 acuceil@tourisme-barleduc.fr
English :
Come and shiver at the Gare du Varinot for Halloween!
There’s plenty of entertainment on the program, more information to come…
German :
Lassen Sie sich an Halloween im Gare du Varinot erschauern!
Verschiedene Animationen stehen auf dem Programm, Informationen dazu folgen…
Italiano :
Venite a rabbrividire alla Gare du Varinot per Halloween!
Il programma prevede una serie di attività maggiori informazioni in arrivo…
Espanol :
¡Ven a estremecerte a la Gare du Varinot en Halloween!
El programa incluye numerosas actividades. Más información próximamente…
