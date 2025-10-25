Suz’Halloween Gare de la Suzanne Bar-le-Duc

Meuse

Suz’Halloween  Gare de la Suzanne 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 17:00:00
Venez frissonner à la Gare du Varinot pour Halloween !
Différentes animations sont au programme, informations à venir…Tout public
Gare de la Suzanne 29 Chemin du Varinot
Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13  acuceil@tourisme-barleduc.fr

English :

Come and shiver at the Gare du Varinot for Halloween!
There’s plenty of entertainment on the program, more information to come…

German :

Lassen Sie sich an Halloween im Gare du Varinot erschauern!
Verschiedene Animationen stehen auf dem Programm, Informationen dazu folgen…

Italiano :

Venite a rabbrividire alla Gare du Varinot per Halloween!
Il programma prevede una serie di attività maggiori informazioni in arrivo…

Espanol :

¡Ven a estremecerte a la Gare du Varinot en Halloween!
El programa incluye numerosas actividades. Más información próximamente…

