Suzy & Jackie déjà 1 an ! Centre-ville Perros-Guirec
Suzy & Jackie déjà 1 an ! Centre-ville Perros-Guirec samedi 13 décembre 2025.
Suzy & Jackie déjà 1 an !
Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
À l’occasion des 1 an de Suzy & Jackie, nous vous invitons à venir trinquer et fêter notre première année ! .
Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 08 47 34
English :
L’événement Suzy & Jackie déjà 1 an ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec