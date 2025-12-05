SVINKELS – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

SVINKELS Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

En mai dernier, Nikus Pokus est parti rejoindre les copains là-haut dans les étoiles. Mais le groupe culte qui fêtait ses 30 ans de carrière officielle en 2024 ne compte pas raccrocher les armes comme ça.Depuis Novembre dernier, Mr Xavier, Gérard Baste et DJ Pone célèbrent la mémoire de leur frère de la seule manière qui s’impose : en musique.Svinkels reprend donc la route le temps d’une série de concerts en hommage au rappeur cofondateur et beatmaker du groupe, histoire de tous se retrouver autour de ces chansons qui nous accompagnent depuis des années, dans des villes emblématiques pour nos Cereal Killers de compétition.Quand on est Svink, c’est pour la vie !Merci de lire les CGV exceptionnelles de l’organisateur, que vous acceptez en achetant un billet pour cet évènement : Dès l’obtention d’un billet de concert, vous devenez adhérent non-votant temporaire (de l’ouverture à la fermeture des portes) de Parallèles Attitudes Diffusion (PAD). Seuls les adhérents sont autorisés à avoir accès à la buvette et à la salle de concert ; Cette condition étant résolutoire, en cas de refus d’adhésion, vous disposez d’un délai de 24h pour demander un remboursement de votre billet. Consulter l’ensemble des CGV : http://www.rockschool-barbey.com/128/cgvConsulter les statuts de l’association : http://www.rockschool-barbey.com/documents/_stock/1675955815_9998564485/1675955815_9998564485.pdf

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33