SVINKELS « Un dernier pour la route » Vendredi 5 décembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

25 € (Prévente – Hors frais de location) / 30 € (Sur place)

En mai dernier, Nikus Pokus est parti rejoindre les copains là-haut dans les étoiles. Mais le groupe culte qui fêtait ses 30 ans de carrière officielle en 2024 ne compte pas raccrocher les armes comme ça. Depuis novembre dernier, Mr Xavier, Gérard Baste et DJ Pone célèbrent la mémoire de leur frère de la seule manière qui s’impose : en musique.

Svinkels reprend donc la route le temps d’une série de concerts en hommage au rappeur cofondateur et beatmaker du groupe, histoire de tous se retrouver autour de ces chansons qui nous accompagnent depuis des années, dans des villes emblématiques pour nos Cereal Killers de compétition.

« Un Dernier Pour La Route », c’est sûrement l’une des dernières occasions d’entonner ensemble les hymnes des Bistrot Boys, qui comptent bien aussi en profiter pour balancer quelques pépites oubliées de leur répertoire à côté des indispensables tubes qu’ils n’ont jamais cessé de jouer ! Et surtout, comme le groupe l’a toujours prôné, une belle raison de faire la fête une fois de plus, en levant son verre pour se remémorer tous ces moments magiques passés avec le légendaire Nikus Pokus.

Quand on est Svink, c’est pour la vie !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

SVINKELS en concert à la Rock School Barbey ! svinkels rap