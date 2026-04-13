SWAMI, La ferme corsange, Bailly-Romainvilliers

SWAMI Jeudi 30 avril, 15h00, 18h00 La ferme corsange Seine-et-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:15:00+02:00

Fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:15:00+02:00

Rémy Berthier – magicien et fakir – utilise un casque de réalité virtuelle comme refuge. Mais à mesure qu’il s’y plonge, quelque chose se dérègle. Où s’arrête l’illusion? Où commence la magie? Les spectateurs, équipés d’un casque de réalité virtuelle, ne sont pas de simples témoins: ils voient tantôt à travers les yeux du comédien, tantôt comme s’ils étaient sur scène à quelques centimètres de lui, tout en restant physiquement dans la salle. Mais à certains moments, ils retirent leur casque et assistent aux événements “en vrai”. Pourtant, ce qui se passe sous leurs yeux n’est pas toujours ce qui semble le plus réel… L’expérience joue avec les perceptions, brouille les repères et interroge ce que nous considérons comme la vérité.

La ferme corsange 2A Rue aux Maigres, 77700 Bailly-Romainvilliers Bailly-Romainvilliers 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 69 09 54 40 »}, {« type »: « email », « value »: « production@stupefy.fr »}]

Compagnie STUPEFY – Rémy Berthier magie nouvelle réalité virtuelle

Collectif Déroute