SWANN PERISSE – AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes

SWANN PERISSE Début : 2026-01-10 à 20:30. Tarif : – euros.

VINCENT RIBERA ORGANISATION PRÉSENTE : SWANN PERISSESwann Périssé, depuis toute petite, n’a jamais été calme. Elle pensait que la sérénité arriverait avec l’âge, mais à 30 ans, elle a dû reconnaître qu’elle a des problèmes de colère. Au début, elle croyait qu’elle était toute seule. Elle a ensuite demandé aux gens autour d’elle leurs techniques pour gérer leur colère. Les réponses étaient tellement inquiétantes, qu’elle s’est dit qu’il fallait en faire un spectacle.C’est là qu’elle a réalisé que chez les femmes, la colère est associée à la folie.Calme, c’est un spectacle hilarant de stand-up qui parle de colère, de randonnée, de sexe, de sextoys, de consentement, de haters, de lavement, de justice, d’écologie, et surtout d’indignation.Swann Périssé est la présentatrice du talk show Y’a plus de Saisons, et elle produit depuis plus de 10 ans des contenus drôles, écolo, et féministes, sur ses chaînes Youtube et pages insta, qui cumulent plus d’un million d’abonnés. Elle remonte sur scène depuis janvier 2023.

AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA 5, BOULEVARD DE PRAGUE 30900 Nimes 30